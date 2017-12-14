Днем он станет участником научно-практической конференции в технопарке «Жигулёвская долина», которая посвящена повышению производительности труда в Самарской области. Глава региона обратится к собравшимся с приветственным словом. Также ожидается выступление представителей РЖД, КАМАЗа, АВТОВАЗа.

А вечером Дмитрий Азаров появится прямом эфире тольяттинских телеканалов. Сообщается, что он ответит на самые актуальные вопросы жителей нашего города.