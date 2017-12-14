Днем он станет участником научно-практической конференции в технопарке «Жигулёвская долина», которая посвящена повышению производительности труда в Самарской области. Глава региона обратится к собравшимся с приветственным словом. Также ожидается выступление представителей РЖД, КАМАЗа, АВТОВАЗа.
А вечером Дмитрий Азаров появится прямом эфире тольяттинских телеканалов. Сообщается, что он ответит на самые актуальные вопросы жителей нашего города.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра (фото)
Об этом сообщила пресс-служба университета.
По счастливому стечению обстоятельств концепция мероприятия этого года совпала со стартом Десятилетия детства, объявленного президентом
На Играх в Корее выступит студентка Поволжского государственного университета сервиса, лыжница Ольга Кучерук
Церемония вручения городской премии за достижения в парусном спорте состоится в субботу
И.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»