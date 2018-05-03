Дмитрий Азаров поздравит Тольятти через телемост и подарит авиашоу

Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в Тольятти.

С площади Куйбышева в Самаре к горожанам обратится временно исполняющий должность губернатора Дмитрий Азаров. В качестве подарка главы региона 9 мая в небе над парковым комплексом истории техники им. К. Г. Сахарова выступит пилотажная группа "Русь". Также здесь состоятся демонстрационные полеты авиации, десантирование парашютистов и другие номера авиашоу. Всего же в Тольятти запланировано на 9 мая более двух десятков мероприятий.