Дмитрий Азаров поздравит Тольятти через телемост и подарит авиашоу
Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в Тольятти.
С площади Куйбышева в Самаре к горожанам обратится временно исполняющий должность губернатора Дмитрий Азаров. В качестве подарка главы региона 9 мая в небе над парковым комплексом истории техники им. К. Г. Сахарова выступит пилотажная группа "Русь". Также здесь состоятся демонстрационные полеты авиации, десантирование парашютистов и другие номера авиашоу. Всего же в Тольятти запланировано на 9 мая более двух десятков мероприятий.
Как сообщает управление Ростпотребнадзора по Самарской области, таковых зон в регионе насчитывается 26 среди 35 муниципальных образований
Показательное шоу в этом году в рамках празднования Дня Победы пройдет при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова
Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса"
Автомобили марки LADA подорожали в России с 1 мая
Глава Тольятти Сергей Анташев посадил деревья возле Дворца творчества детей и молодежи в Центральном районе.
"Бессмертный полк" – это крупномасштабная акция памяти о солдатах Великой Отечественной войны
Мероприятие рассчитано на специалистов, бизнесменов, инвесторов в сфере криптовалют, ICO-стартапов и представителей блокчейн-индустрии, а также для компаний, занимающихся изготовлением и продажей оборудования для майнинга