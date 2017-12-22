Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области. Собранные данные приурочены к "100 дням" исполнения губернатором его обязанностей. В настоящий момент 48% самарцев и 44% тольяттинцев оценивают его деятельность положительно, считая, что она способствует решению проблем, которые сейчас стоят перед губернией.

Негативно оценивают работу и.о. губернатора 18% жителей Самары и 10% жителей Автограда. Еще 14% дать оценку затруднились, а остальные и вовсе отказались разговаривать с социологами, сослались на то, что ничего не знают о работе главы региона.

Об этом на своей странице пишет депутат губернской Думы Михаил Матвеев. Он напоминает, что в сентябре 2018 пройдут выборы губернатора Смарской области, но если бы они состоялись сегодня, Дмитрия Азарова поддержали бы 61% самарцев и 49% тольяттинцев.

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