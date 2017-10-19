Как сообщили в областном кабмине, программа «Главная тема» с участием руководителя Самарской области выйдет в прямом эфире телеканала «Россия-24» сегодня, 19 октября. Программа также будет транслироваться на телеканале «ВАЗ ТВ».
Вопросы главе региона можно оставить на гостевой сайта tvsamara.ru, по телефону горячей линии: 926-11-22, в аккаунтах ГТРК «Самара» в соцсетях или с помощью бесплатного мобильного приложения телекомпании. Начало прямого эфира – в 19.00.
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