Как сообщили в областном кабмине, программа «Главная тема» с участием руководителя Самарской области выйдет в прямом эфире телеканала «Россия-24» сегодня, 19 октября. Программа также будет транслироваться на телеканале «ВАЗ ТВ».

Вопросы главе региона можно оставить на гостевой сайта tvsamara.ru, по телефону горячей линии: 926-11-22, в аккаунтах ГТРК «Самара» в соцсетях или с помощью бесплатного мобильного приложения телекомпании. Начало прямого эфира – в 19.00.