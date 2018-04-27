Сейчас он исполняет обязанности главы региона. На этот пост его назначили осенью прошлого года после отставки Николая Меркушкина. Как сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства, через 4 месяца Азаров попытается избавиться от приставки «врио».

"Мне неоднократно этот вопрос задавали, я все время отвечал очень просто: поскольку я назначен на эту должность президентом страны, я должен сначала по этому поводу узнать мнение Владимира Путина. И вчера пожелание успехов, в том числе в избирательной кампании, прозвучало, поэтому я принял для себя решение участвовать в выборах губернатора Самарской области", - сказал Азаров.

Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.