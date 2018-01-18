Надежда у дольщиков пятой очереди появилась не на пустом месте, говорят в администрации. Компания из Казани заинтересовалась земельным участком в Самаре, а в региональном минстрое в качестве обременения к нему хотят добавить и тольяттинский долгострой. Об этом сообщли заместитель главы города по градостроительству и имуществу Виктор Андреянов.

В Самаре находится филиал казанской компании. Областное министерство направило туда свои предложения по земле и проблемному объекту. Руководство филиала не заинтересовалось, но решение по этому вопросу будут принимать в головном офисе. Совещание между филиалом и центром компании должно состояться в январе.

«Если застройщик примет решение о работе с земельным участком в Самаре, это будет означать, что найден инвестор и для объекта в Тольятти», – считает Андреянов.