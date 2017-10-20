слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 октября 2017
11:50:10

Для тольяттинцев, которые не хотят платить алименты, наступают сложные времена

Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан. Соответствующий законопроект принять в третьем окончательном чтении. Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.

«Это создает сложности при оформлении протоколов об административном правонарушении, а также в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения дел», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, судебные приставы, имея сегодня полномочия по задержанию по другим административным делам, вынуждены обращаться за содействием в задержании должников по алиментам к полицейским.

Источник Росбалт




Последние новости Тольятти

20 октября
13:55
В Подстепках автоледи не заметила маршрутку с людьми

Авария произошла сегодня днем

20 октября
13:36
Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

Так же, как и их производителей

20 октября
12:55
Геологи Самарского политеха нашли уникальные фрагменты древних животных

Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе

20 октября
12:45
На Хрящевском шоссе в Тольятти временно закроют проезд

Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы

20 октября
12:09
Тольяттинцам, которые хотят принять участие в посадке леса, завтра нужно в Автозаводский район

Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале

20 октября
11:35
Более половины граждан России по-прежнему не верят рекламе

Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения

20 октября
11:19
В Комсомольском районе Тольятти кто-то поджигает машины

Не так давно в районе 8 медсанчасти на несанкционированной ночной стоянке от огня пострадал автомобиль «Лада Веста» (фото)


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+