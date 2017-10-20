Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан. Соответствующий законопроект принять в третьем окончательном чтении. Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.

«Это создает сложности при оформлении протоколов об административном правонарушении, а также в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения дел», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, судебные приставы, имея сегодня полномочия по задержанию по другим административным делам, вынуждены обращаться за содействием в задержании должников по алиментам к полицейским.