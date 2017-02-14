Тольяттинская филармония приглашает отметить День влюбленных в стиле фолк-джаз. Сегодня в 19:00 на сцену выйдут Русский и Джазовый оркестры филармонии с замечательными солистами. Известные и любимые в городе Инга Инди (вокал), Ольга Денщикова (вокал), Георгий Иванов (гитара), Валерия Михайлова (аккордеон) и многие другие сиполнители порадуют хитами о любви всех времен и народов, а группа «Линди Хоп Тольятти» еще и станцует.
Попурри на темы группы АВВA и парафраз из музыки к кинофильмам Федерико Феллини, «Besame mucho» и «Под небом Парижа», танго «Ревность» и «Блюз любви» - страстные мелодии и ритмы вдохновят, заставив сердца биться чаще, утверждают в филармонии.
В этот вечер вы сможете послать своим половинкам валентинки, принять участие в конкурсе и выиграть билеты на джазовый концерт 25 февраля (выступит дерзкая Алевтина Полякова - девушка, которая играет на тромбоне), а некоторым, особо удачливым и самым влюбленным, посчастливится признаться в переполняющем душу чувстве прямо со сцены. Словом, вас ожидает веселая, шумная и яркая концертная вечеринка!
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