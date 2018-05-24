Как пишет «Коммерсантъ», методические рекомендации к 1 июня будут направлены во все регионы. Авторы документа – Национальная родительская ассоциация и Минобрнауки.
В рамках курса планируется преподавать основы семейной психологии, здорового образа жизни и содержательного досуга. Предполагается, что курс будет включен в список предметов, изучаемых по выбору.
ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем
Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1
В это воскресенье Автоград посетят Расул Мирзаев «Чёрный Тигр» и Олег Борисов «Домкрат»
На месте обнаружено тело погибшего человека
Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов
Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей появится и электронный формат одобрения типа транспортного средства
На стадионе «Самара Арена» прошли учения самарских медиков