Как пишет «Коммерсантъ», методические рекомендации к 1 июня будут направлены во все регионы. Авторы документа – Национальная родительская ассоциация и Минобрнауки.

В рамках курса планируется преподавать основы семейной психологии, здорового образа жизни и содержательного досуга. Предполагается, что курс будет включен в список предметов, изучаемых по выбору.