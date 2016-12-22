Как сообщает телеканал "Москва 24 ", в Ростуризме разрабатывают программу, которая будет стимулировать пожилых людей к поездкам по стране. Об этом рассказал глава ведомства Олег Сафонов.

Согласно предложению, пенсионеры могли бы ездить на отдых в низкий сезон, когда загрузка гостиниц и транспорта серьезно сокращается. Это могут быть льготные туры, в том числе, на оздоровительные курорты.