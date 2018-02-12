слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
12 февраля 2018
09:56:34

Для православных тольяттинцев стартовала масленичная неделя

Масленица – языческий праздник, но церкви пришлось смириться с обычаями предков и назвать неделю перед Великим постом "сырной". В православном календаре Масленица учтена, как и другие праздники. У наших предков праздник Масленицы имел сакральное значение, а каждая традиция соблюдалась в строгом порядке. Каждый день имел свое название не просто для забав, а преследовались определенные цели: проведение ритуалов и жертвоприношений.

В наши дни масленичная неделя потеряла первозданный смысл, но остается по-прежнему ожидаемым праздником в народе. Ее главный атрибут – блины – пекут почти в каждом доме. Венчает масленичную неделю Прощенное воскресенье. В этот день также отмечают проводы зимы.




Последние новости Тольятти

12 февраля
12:53
В Тольятти «Лада Гранта», двигаясь задним ходом, сбила двух пешеходов

Дело было ночью на улице Шлюзовой в районе дома № 3.

12 февраля
12:41
ПАО «ТрансФин-М» осталось поставить в Тольятти всего один троллейбус

Органиазция не уложилась в установленные сроки

12 февраля
12:15
На карантин в Тольятти закрыта полностью одна школа - 85

 Еще в 4 школах  учебный процесс приостановлен в отдельных классах

12 февраля
12:06
В этом году в Автозаводском районе Тольятти откроется новый детский сад

Об этом рассказали в департаменте образования администрации

12 февраля
11:42
Найден первый черный ящик разбившегося самолета

Он обнаружен на месте крушения

12 февраля
11:19
Безветренная погода заставляет тольяттинцев дышать испорченным воздухом

В выходные многие видели висящую над городскими улицами белую дымку

12 февраля
10:56
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета АН-148

Он направил телеграмму...


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+