Масленица – языческий праздник, но церкви пришлось смириться с обычаями предков и назвать неделю перед Великим постом "сырной". В православном календаре Масленица учтена, как и другие праздники. У наших предков праздник Масленицы имел сакральное значение, а каждая традиция соблюдалась в строгом порядке. Каждый день имел свое название не просто для забав, а преследовались определенные цели: проведение ритуалов и жертвоприношений.

В наши дни масленичная неделя потеряла первозданный смысл, но остается по-прежнему ожидаемым праздником в народе. Ее главный атрибут – блины – пекут почти в каждом доме. Венчает масленичную неделю Прощенное воскресенье. В этот день также отмечают проводы зимы.