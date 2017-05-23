Премьер РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект предлагает увеличить размеры административных штрафов для граждан – до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).
Предлагаемая инициатива должна усовершенствовать законодательство в целях обеспечения национальной безопасности страны, отмечается в справке на сайте правительства.
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