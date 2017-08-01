В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов. При этом эвакуация людей, если они застряли, должна проводиться в течение 30 минут. Соответствующее постановление в июне было принято правительством.
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