Увеличить рабочий день для курильщиков предлагают в Минздраве. Об этом стало известно из антитабачной концепции ведомства на 2017-22 годы. Предполагается, что решение будет принимать работодатель в зависимости от того, сколько времени сотрудник потратил на курение.
Кроме этого, ведомство выступает за повышение стоимости сигарет и других табачных изделий, поскольку считается, что такие меры помогают сократить количество курильщиков.
Ранее Минздрав предложил запретить продажу сигарет гражданам, которые родились в 2015 году и позднее. Запрет для них будет действовать даже после достижения совершеннолетия.
Источник Маяк
Но школьники Тольятти выйдут с каникул завтра...
Ангелик Кербер...
Заболеваемость ОРВИ в пределах нормы...
Правительство предложило продавать за долги единственное жилье...
Здание с большим навесом предлагается выполнить в стиле хай-тек...
Мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января, ударился головой и был госпитализирован...
Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта"...