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10 января 2017
09:08:44

Для курильщиков предлагают увеличить рабочий день

Увеличить рабочий день для курильщиков предлагают в Минздраве. Об этом стало известно из антитабачной концепции ведомства на 2017-22 годы. Предполагается, что решение будет принимать работодатель в зависимости от того, сколько времени сотрудник потратил на курение.

Кроме этого, ведомство выступает за повышение стоимости сигарет и других табачных изделий, поскольку считается, что такие меры помогают сократить количество курильщиков.

Ранее Минздрав предложил запретить продажу сигарет гражданам, которые родились в 2015 году  и позднее. Запрет для них будет действовать даже после достижения совершеннолетия.

Источник Маяк




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