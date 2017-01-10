Увеличить рабочий день для курильщиков предлагают в Минздраве. Об этом стало известно из антитабачной концепции ведомства на 2017-22 годы. Предполагается, что решение будет принимать работодатель в зависимости от того, сколько времени сотрудник потратил на курение.

Кроме этого, ведомство выступает за повышение стоимости сигарет и других табачных изделий, поскольку считается, что такие меры помогают сократить количество курильщиков.

Ранее Минздрав предложил запретить продажу сигарет гражданам, которые родились в 2015 году и позднее. Запрет для них будет действовать даже после достижения совершеннолетия.