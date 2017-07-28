МВД России представило соответствующий законопроект. Как пишут его авторы, это предложение является первым шагом на пути к большой реформе по передаче полномочий администрировать нарушения, зафиксированные с помощью автоматических камер, регионам, сообщает "Коммерсант".
За последние несколько лет произошел ряд случаев, в ходе которых камеры допустили ошибки при фиксации нарушений, но по фотографиям были составлены «письма счастья». Так, на прошлой неделе в Тольятти разразился скандал с «Нивой» спасателей, которые ехали на пожар и получили штраф за скорость якобы 206 км/ч (ГИБДД постановление впоследствии отменила). В июле—августе прошлого года камеры типа «Стрелка плюс» в Москве сфотографировали тень автомобиля и блик от фар — по этим фотографиям автовладельцы получили штрафы в размере 1,5 тыс. руб. за выезд на обочину, эти случаи активно обсуждались в сети.
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