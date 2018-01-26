В них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.

Новые правила ограничивают пятью процентами содержание отстоя в красной икре, для риса вводят понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%. Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

Как пишет газета «Известия», документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. С 1 марта ГОСТы будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.