В них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.
Новые правила ограничивают пятью процентами содержание отстоя в красной икре, для риса вводят понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%. Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.
Как пишет газета «Известия», документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. С 1 марта ГОСТы будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.
Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.
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