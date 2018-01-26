слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
26 января 2018
09:12:01

Для гречки, риса, красной икры и сливочного масла утвердили новые ГОСТы

В них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам. 

Новые правила ограничивают пятью процентами содержание отстоя в красной икре, для риса вводят понятие  доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%. Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

Как  пишет газета «Известия», документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. С 1 марта ГОСТы будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.




Последние новости Тольятти

26 января
13:42
В Самаре нашли женщину, бросившую умирать новорожденного мальчика

Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице

26 января
12:50
В Курумоче задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске

39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул

26 января
12:27
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,19 %

Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения

26 января
12:12
ТЭЦ ВАЗа повысила эффективность своей работы

Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий

26 января
11:39
Сборные России и Румынии по гандболу сыграют в Тольятти

Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта.

26 января
11:23
Воспитанник тольяттинского хоккея вошел в состав олимпийской сборной России

Состав игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком.

26 января
11:16
Ученик самарской школы рассказал, зачем принес оружие

 Мальчик объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+