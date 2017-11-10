Вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Теперь административный штраф за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, - от 1500 рублей до 2500 рублей.
Источник НСН
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