Вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Теперь административный штраф за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, - от 1500 рублей до 2500 рублей.