В программе - духовой оркестр «Тутти», полевая кухня, поэтический марафон и концерт творческих коллективов ДК. С 16:00 будут звучать «Песни на привале» - открытая площадка для всех желающих исполнить или послушать песни военных лет.
Вечерняя программа стартует в 21:00 – выступит ВИА "Новая душа". В 22:30 – Праздничный салют.
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