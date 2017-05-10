Перед горожанами выступят пианист Павел Домбровский и виолончелист Илья Рубинштейн — лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Все вырученные средства пойдут на реализацию стипендиальной программы фонда «Небезразлично». С ее помощью талантливые музыканты получают материальную поддержку.

Концерт состоится 11 мая в 19:00. Подробнее о благотворительной программе — на сайте фонда «Небезразлично»: nebezrazlichno.com