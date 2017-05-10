Перед горожанами выступят пианист Павел Домбровский и виолончелист Илья Рубинштейн — лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Все вырученные средства пойдут на реализацию стипендиальной программы фонда «Небезразлично». С ее помощью талантливые музыканты получают материальную поддержку.
Концерт состоится 11 мая в 19:00. Подробнее о благотворительной программе — на сайте фонда «Небезразлично»: nebezrazlichno.com
Об этом сообщает администрация
В Тольятти ликвидировано крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых марок...
В России предлагают ввести новый налог...
Фестиваль национальных культур Тольяттинский краеведческий музей...
8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Kia Sportage», когда пересекал проезжую часть, не слезая при этом с байка...
Похолодания не избежать и Самарской области....
В полиции сообщили подробности трагического ДТП...