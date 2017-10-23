Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Некоторые группы россиян смогут чаще проходить комплексное медицинское обследование. С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже один раз в два года.
Бесплатными станут обследования на всю группу неинфекционных заболеваний. По действующим сейчас правилам, дети проходят полное медицинское обследование ежегодно, взрослые — раз в три года.
Источник Росбалт
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