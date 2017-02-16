В воскресенье, 19 февраля в 18.00, за пульт Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии встанет выдающийся молодой музыкант, 31-летний дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин, на днях одержавший грандиозную, сенсационную победу на VIII Международном конкурсе дирижеров имени Георга Шолти (Франкфурт-на-Майне, Германия). Впервые триумфа в этом дирижерском состязании завоевал представитель России! Кроме того, на этом конкурсе Валентину Урюпину присужден приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио.

Конкурс проходил с 7 по 12 февраля во Франкфурте-на-Майне. Международный конкурс дирижеров имени Георга Шолти проводится силами Оркестра Франкфуртской оперы и Симфонического оркестра Франкфуртского радио с 2002 года. Принимать участие в нем могут музыканты не старше 34 лет. Членами жюри в этом году были руководители ведущих мировых оркестров, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе и Оркестр Филадельфии, и оперных театров, таких как Франкфуртская опера.

Эта победа стала еще одной ступенью Валентина Урюпина к вершинам дирижерского Олимпа. Чуть более полугода назад, в мае 2016, он стал лауреатом третьей степени престижнейшего Международного конкурса дирижеров имени Густава Малера в г. Бамберг (Германия). В 2015 – победителем II Всероссийского музыкального конкурса среди дирижеров-симфонистов (Москва). А в 2011 - победителем и обладателем специального приза Всероссийского конкурса дирижеров им. И. А. Мусина (Кострома).

Интересно, что талантливый кларнетист Валентин Урюпин свои первые опыты дирижирования получил в Тольятти в 2005 году на сессиях Молодежного симфонического оркестра Поволжья под руководством профессора Владимира Неймера (являвшегося в то время главным дирижером Национального симфонического оркестра Узбекистана).

Впоследствии Валентин Урюпин брал мастер-классы у Владимира Неймера, а затем принял решение продолжить профессиональное обучение дирижированию паралелльно с обучением игре на кларнете. Его педагогами в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского были профессоры Евгений Петров (кларнет), Александр Бондурянский (камерный ансамбль) и Геннадий Рождественский (дирижирование). Музыкант принимал участие в мастер-классах известных кларнетистов – Чарльза Найдика, Жака ди Донато, Николя Бальдеру, Романа Гийо, Мишеля Летьека, занимался дирижированием у профессоров Владимира Понькина, Анатолия Левина, Владимира Неймера.

В августе 2014 года в рамках фестиваля «Классика OPEN FEST» Валентин Урюпин выступил дирижером-постановщиком премьеры оперетты Ж.Бизе «Доктор Миракль» (в премьере был задействован симфонический оркестр Тольяттинской филармонии). В декабре 2013 года симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Валентина Урюпина осуществил запись симфонической части музыки для церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.

С 2007 года Валентин Урюпин — художественный руководитель и дирижер созданного им камерного оркестра Arpeggione (Москва).

С 2008 по 2011 год — главный приглашенный дирижер Харьковского академического молодежного симфонического оркестра.

С 2011-го — постоянный приглашенный дирижер симфонического оркестра Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

В 2011 году знаменитый дирижер Теодор Курентзис пригласил Валентина в блистательный Пермский театр оперы и балета . В театральном репертуаре музыканта – балеты «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфида», «Шут», «Ромео и Джульетта», оперы «Кармен», «Иоланта», «Паяцы», «Дуэнья», «Так поступают все женщины» и другие спектакли.

А с 2015 года к Перми добавился Ростов-на-Дону. Валентин Урюпин был приглашен в Ростовскую государственную филармонию на должность художественного руководителя и главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра.

Валентин Урюпин – победитель более 20 международных конкурсов кларнетистов (в Мюнхене, Байройте, Кортрейке, Праге, Претории, Карлино, Кьери, Никелино, Софии, Пекине, Бари, Турку, Астане, Санкт-Петербурге, Москве), включая старейший и престижнейший конкурс в Женеве. Он является победителем и обладателем специального приза Всероссийского конкурса дирижеров имени Ильи Мусина (Кострома, 2011).

Музыкант гастролирует по всему миру – в странах СНГ, Европы, в Китае, Японии, Брунее, Сингапуре, ЮАР. Валентин Урюпин принимает участие в престижных международных фестивалях. Он объехал с концертами более полусотни российских городов, концертировал в лучших региональных и столичных залах.

Валентин Урюпин выступал как дирижер и солист с ведущими российскими оркестрами, среди которых Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Национальный филармонический оркестр России, Московский академический камерный оркестр Musica Viva, оркестр MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета, Государственный академический камерный оркестр России, различные коллективы Санкт-Петербурга и других городов России.

Он также сотрудничал с оркестрами стран СНГ и зарубежными коллективами из Праги, Женевы, Брюсселя, Мюнхена, Турина, Мадрида, Дублина, Кухмо, Вроцлава, Пекина, Сингапура, Дурбана.

В числе творческих партнеров музыканта – дирижеры Геннадий Рождественский, Феликс Коробов, Анатолий Левин, Теодор Курентзис, Ховард Гриффитс, Дарелл Анг, Лотар Сейфарт, Йон Штургардс, альтист и дирижер Юрий Башмет, виолончелист и дирижер Александр Рудин, скрипачи Анне-Софи Муттер, Виктор Третьяков, Жан-Люк Понти, Алена Баева, Сергей Крылов, Валентин Жук, виолончелист Александр Бузлов, пианисты Александр Бондурянский, Наталия Трулль, Юлианна Авдеева, ударник Марк Пекарский, певицы Джойс ди Донато, Симона Кермес и другие известные музыканты. Валентин Урюпин ассистировал маэстро Валерию Гергиеву.

В 2011 году Валентин Урюпин стал постоянным приглашенным дирижером Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В театральном репертуаре музыканта – балеты «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфида», «Шут», «Ромео и Джульетта», оперы «Кармен», «Иоланта», «Паяцы», «Дуэнья», «Так поступают все» и другие спектакли.

Удивительным концертным вечером 19 февраля мы сможем услышать кларнет соло, в ансамбле и с оркестром. Откроет программу Фантазия для кларнета соло современного немецкого композитора Йорга Видманна, продолжит - квинтет Ля мажор для кларнета и струнных Вольфганга Амадея Моцарта (вместе с гостем будет играть Струнный квартет филармонии), а завершит вечер симфония № 4 Роберта Шумана в исполнении Симфонического оркестра Тольяттиской филармонии под управлением Валентина Урюпина. Поклонники классики, этот вечер - подарок для вас!

Концерт 19 февраля продолжит новый абонемент Тольяттинской филармонии под названием «Парад дирижеров».

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru .

Возрастное ограничение: 6+