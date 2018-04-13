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13 апреля 2018
07:47:08

Директора тольяттинской фирмы обвиняют в загрязнении окружающей среды

 В 2016 году на улице Новозаводской в почву попали опасные вещества и отходы. Компания «Константа», которой руководил подсудимый, осуществляла производство бензина, а заражение почвы произошло на земельном участке, где располагалась установка для нефтепродуктов II-класса опасности.

В результате предельно допустимая концентрация вредных веществ в почве превысила норму в 20 раз. Следствием этого стало уничтожение объектов растительного и животного мира.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователь собрал достаточную доказательственную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.




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