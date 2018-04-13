В 2016 году на улице Новозаводской в почву попали опасные вещества и отходы. Компания «Константа», которой руководил подсудимый, осуществляла производство бензина, а заражение почвы произошло на земельном участке, где располагалась установка для нефтепродуктов II-класса опасности.
В результате предельно допустимая концентрация вредных веществ в почве превысила норму в 20 раз. Следствием этого стало уничтожение объектов растительного и животного мира.
Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователь собрал достаточную доказательственную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Об этом сообщили в МЧС региона
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