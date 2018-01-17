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17 января 2018
09:54:15

Директор управляющей компании в Тольятти присваивал себе коммунальные платежи горожан

Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей, а поставщики ресурсов не получили денег, которые, которые перечисляли добросовестные тольяттинцы.

Мошенничеством руководитель занимался в период с января по август 2016 года, и вот теперь об этом стало известно правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.




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