Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей, а поставщики ресурсов не получили денег, которые, которые перечисляли добросовестные тольяттинцы.

Мошенничеством руководитель занимался в период с января по август 2016 года, и вот теперь об этом стало известно правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.