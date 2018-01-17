Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей, а поставщики ресурсов не получили денег, которые, которые перечисляли добросовестные тольяттинцы.
Мошенничеством руководитель занимался в период с января по август 2016 года, и вот теперь об этом стало известно правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
Все свои вопросы про 200 и 2000 рублей вы сможете задать с 18 по 25 января
Контроль за сферой образования станет в этом году главным направлением работы проекта «Народная оценка качества»
Житель Красноярского района срубил 12 берез
Перечень таких мест в масштабах губернии составили сотрудники регионального МЧС
Об этом сообщила пресс-служба Роструда