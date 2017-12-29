Средства были выделены на берегоукрепление в Волжском районе.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый при строительстве сооружения использовал менее качественный материал, что привело к невозможности использования объекта в соответствии с требованиями проектной документации и функциональным назначением.
Экс-руководитель присвоил себе 112 миллионов и теперь может отправиться за решетку на 10 лет. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.
Среди них пивоваренная компания «Балтика» и «GM-АВТОВАЗ»
Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым
Представители службы будут работать во всех крупных международных аэропортах вплоть до 9-го января.
И наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги
Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро
В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола
Об этом свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные российским производителем