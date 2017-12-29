Средства были выделены на берегоукрепление в Волжском районе.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый при строительстве сооружения использовал менее качественный материал, что привело к невозможности использования объекта в соответствии с требованиями проектной документации и функциональным назначением.

Экс-руководитель присвоил себе 112 миллионов и теперь может отправиться за решетку на 10 лет. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.