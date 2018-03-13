В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу. Об этом рассказали в полиции региона.
Все перечисленные денежные средства в размере 250 тысяч рублей 39-летняя злоумышленница забрала себе и потратила по своему усмотрению. Однако факт мошенничества вскрылся. Возбуждено уголовное дело. Женщина может лишиться свободы на срок до 6 лет.
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области
Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы
Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки
В филармонии областного центра прошла церемония чествования