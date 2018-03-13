В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу. Об этом рассказали в полиции региона.

Все перечисленные денежные средства в размере 250 тысяч рублей 39-летняя злоумышленница забрала себе и потратила по своему усмотрению. Однако факт мошенничества вскрылся. Возбуждено уголовное дело. Женщина может лишиться свободы на срок до 6 лет.