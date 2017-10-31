Стараниями мошенника 45-летняя жительница города оформила договор на строящуюся квартиру, которая уже находилась в залоге у одного из банков. Обман вскоре вскрылся, и 55-летний злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.
У следователей имеются основания предполагать, что он может быть причастен к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Тольятти. Эта информация сейчас проверяется.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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