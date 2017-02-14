В тольяттинском театре объявили о кастинге. Приглашаются ребята трёх возрастных групп: 9-11 лет, 12-14 лет и 14-18 лет.

Кастинг состоится 21 февраля в 18-00. Для участия надо подготовить рассказ о себе и творческий номер: песню, басню или стихотворение.

Занятия будут проводиться на базе театра «Дилижанс» и Детской музыкальной школы №4. Обучение включает тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи, участие в учебных спектаклях, городских, областных и международных конкурсах, активное вовлечение в творческую жизнь театра. Количество мест ограничено.

Записаться на кастинг можно по тел. 34-52-76, 34-20-50. Адрес театра «Дилижанс»: Степана Разина, 93.