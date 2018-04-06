Ежегодная образовательная акция состоится уже 14 апреля. Она призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. В следующую субботу в три часа дня для участников диктанта распахнут свои двери 5 городских площадок:

- главный корпус Тольяттинского государственного университета (ул. Белорусская, 14), открытая площадка;

- Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского (ул. Юбилейная, 4а), открытая площадка;

- технопарк "Жигулевская долина", детский технопарка "Кванториум" (ул. Южное шоссе, 165), открытая площадка;

- детская библиотека № 8 (ул. Чайкиной, 71а), закрытая площадка, необходима предварительная регистрация на сайте totaldict.ru или по тел. 77 -73- 95.

- детская библиотека № 6 (ул. Носова, 21), закрытая площадка, необходима предварительная регистрация на сайте totaldict.ru или по тел. 77 -73- 95.

Для диктанта в этом году выбрали текст писательницы Гузель Яхиной. Три фрагмента, которые она подготовила, войдут в ее новый роман "Дети мои". Книга повествует о поволжской немецкой автономии в 20-30 годах прошлого столетия.

Уже известны сложные слова "Тотального диктанта - 2018". В их число вошли "наличник", "декламировать", "сомнамбула", "циферблат", "палисадник", "зенит", "шалопай", "лоханка", "вперемежку" и "вперемешку".

На городских площадках планируются "звездные диктующие": глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, депутат Самарской губернской Думы Николай Ренц, заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова, ректор ТГУ Михаил Криштал, проректор по науке Поволжского православного института Марина Венгранович, протоиерей Георгий Рыбаков, иерей Никита Рыбаков, актер театра "Колесо" Андрей Амшинский.

Проверку выполнят силами филологов - преподавателей, аспирантов кафедр ТГУ и Православного института.

Каждый участник Тотального диктанта получит сертификат, подтверждающий уровень его грамотности, а отличников а пригласят на торжественную церемонию награждения.

Контактная информация: тел. 54- 33-76 Мартошич Татьяна, е-mail: kdmtlt@mail.ru.