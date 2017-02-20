И разрешить ей повторно выступить на слепых прослушиваниях в шоу «Голос.Дети» на Первом канале.

В поддержку талантливой девочки из Тольятти в сети создана петиция :

«Мы уверены, что второй раз наставники не ошибутся. Миллионы телезрителей будут Вам безмерно благодарны, если Вы сделаете маленькое чудо для этой девочки», говорится в документе, адресованном организаторам и продюсерам проекта.

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Учащаяся тольяттинской вокальной студии «Мелодия» Диана Анкудинова стала участницей проекта «Голос.Дети». На слепых прослушиваниях 13-летняя певица исполнила народную песню "Время Йодля". Зрительный зал тепло встретил яркое выступление девочки, стоя аплодировали и наставники, но, увы, никто из них к Диане не повернулся.

Тольяттинцы выразили свое негодование таким исходом дела. Смысл большинства комментариев в социальных сетях в том, что Диана оказалась слишком хороша для проекта. Тем не менее, петиция создана, на момент размещения материала ее подписали порядка 2 тысяч человек.