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09 января 2017
08:39:27

Девушка сфотографировалась на фоне хаоса в комнате и стала интернет-мемом

В сети обратили внимание на зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем. «Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», —отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте.

Фото: twitter.com

В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка. «Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.

Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство. «Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.

Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа.

Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне. «Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», - поделилась она.

Источник Lenta.ru




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