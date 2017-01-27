Инцидент произошёл в Липецке. Девочка ехала вместе в мамой на последнем сиденье микроавтобуса. Во время движения по искусственной неровности ПАЗ сильно подпрыгнул, и девочка ударилась. Пришлось вызвать скорую и отвезти ребёнка в больницу. Как сообщил Лайфу источник, у девочки пострадал один позвонок, есть подозрения на компрессионный перелом.
— По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства, — рассказала Наталья Маслакова, начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области. — Уголовное дело пока не возбуждено.
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