Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте, хотя пешеходный переход находился неподалеку. ДТП произошло накануне у дома №10 по бульвару Ленина. У пострадавшего рваная рана нижней губы, ему назначено амбулаторное лечение.
В действиях ребенка усматриваются признаки нарушения ПДД, но для административного дела он еще слишком мал. Если вина мальчика будет доказана, нагоняй получат педагоги его школы и родители.
Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»
Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене
Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей
В минувшие выходные были сыграны матчи 6-го этапа