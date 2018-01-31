Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте, хотя пешеходный переход находился неподалеку. ДТП произошло накануне у дома №10 по бульвару Ленина. У пострадавшего рваная рана нижней губы, ему назначено амбулаторное лечение.

В действиях ребенка усматриваются признаки нарушения ПДД, но для административного дела он еще слишком мал. Если вина мальчика будет доказана, нагоняй получат педагоги его школы и родители.