Знаменитый британский исполнитель, напомним, скончался в январе прошлого года. Его последняя пластинка называлась Blackstar, она и завоевала статуэтку. 59-я церемония вручения престижных музыкальных наград прошла накануне в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

На премию в данной номинации также претендовали британцы Radiohead с альбомом A Moon Shaped Pool, Игги Поп с диском Post Pop Depression, певица Пи Джей Харви с пластинкой The Hope Six Demolition Project и американская фолк-группа Bon Iver с записью под названием 22, A Million.