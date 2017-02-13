Знаменитый британский исполнитель, напомним, скончался в январе прошлого года. Его последняя пластинка называлась Blackstar, она и завоевала статуэтку. 59-я церемония вручения престижных музыкальных наград прошла накануне в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
На премию в данной номинации также претендовали британцы Radiohead с альбомом A Moon Shaped Pool, Игги Поп с диском Post Pop Depression, певица Пи Джей Харви с пластинкой The Hope Six Demolition Project и американская фолк-группа Bon Iver с записью под названием 22, A Million.
Источник ТАСС
Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца
Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля»
Завтра им вручат благодарственные письбма Центра Гражданской защиты населения
Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля
Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград
Возбуждено уголовное дело
Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра