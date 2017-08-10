Тольяттинские чиновники совершили объезд социальных объектов, которые возводят в городе в рамках подготовки к ВАЗовскому юбилею.

Фото: vk.com/tlt_official

Как рапортует горадминистрация, на месте будущей детской поликлиники, расположенной рядом с Медгородком, уже готова коробка здания. Сейчас перед подрядчиком стоит задача закрыть объект, чтобы зимой здесь можно было проводить отделочные работы. Кроме того, решается вопрос по подключению тепла.

Набирает обороты и возведение взрослой поликлиники в 19 квартале. Объект готов уже на четверть.

На Южном шоссе в 20 квартале строится детский сад «Ладушки». Уже устанавливают окна, укладывают кровлю. В сентябре подрядчик планирует приступить к отделочным работам.

Планируется, что эти объекты, включенные в План мероприятий к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, будут сдаваться в следующем году. Мы в постоянном режиме контролируем процесс строительства, подчеркнул глава города Сергей Анташев.