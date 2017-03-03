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03 марта 2017
16:08:28

Детский технопарк в Тольятти: чему будут учить школьников

Стали известны подробности образовательной программы наноквантума в детском технопарке «Кванториум – 63».

Технопарк откроется в сентябре на территории «Жигулевской долины». Тольяттинские дети смогут пройти обучение по пяти инженерно-техническим направлениям: IT, робототехника, автомобилестроение, наноматериалы и промышленный дизайн.

В наноквантуме учебный процесс основан на системе уровней. Освоив модули первого уровня, группа возьмется за изучение второго, а на третьем получит специализацию.

Первый уровень посвящен основам работы в лаборатории. Дети познакомятся с измерением физических величин, научатся использовать аналитические приборы и готовить лабораторные пробы. Кроме того, ученики узнают о чистых технологиях, поработают с металлами и сплавами, а также создадут функциональные материалы – помнящие форму или преобразующие свет в электричество.

На втором уровне обучения детям понадобятся более глубокие знания. Тольяттинские школьники научатся синтезировать полимеры и композиты, узнают о современных методиках изучения биологических клеток и освоят продвинутые технологии анализа. Предполагается, что программа второй части курса будет обязательной для всех, но по желанию дети смогут глубже изучить ту или иную тему.

Программа третьего уровня полностью вариативна и требует серьезной научной подготовки. Школьникам предстоит провести собственные исследования – они станут настоящими учеными. Уровень содержит в себе три основных направления: создание новых материалов для высокоточной промышленности, нанотехнологии в медицине и зеленая энергетика. Чем именно будут заниматься дети – зависит от их интересов и способностей.

Записаться в кванториум смогут школьники с 1 по 11 класс, о старте набора организаторы сообщат дополнительно. Сейчас департамент образования мэрии ищет преподавателей.




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