Стали известны подробности образовательной программы наноквантума в детском технопарке «Кванториум – 63».
Технопарк откроется в сентябре на территории «Жигулевской долины». Тольяттинские дети смогут пройти обучение по пяти инженерно-техническим направлениям: IT, робототехника, автомобилестроение, наноматериалы и промышленный дизайн.
В наноквантуме учебный процесс основан на системе уровней. Освоив модули первого уровня, группа возьмется за изучение второго, а на третьем получит специализацию.
Первый уровень посвящен основам работы в лаборатории. Дети познакомятся с измерением физических величин, научатся использовать аналитические приборы и готовить лабораторные пробы. Кроме того, ученики узнают о чистых технологиях, поработают с металлами и сплавами, а также создадут функциональные материалы – помнящие форму или преобразующие свет в электричество.
На втором уровне обучения детям понадобятся более глубокие знания. Тольяттинские школьники научатся синтезировать полимеры и композиты, узнают о современных методиках изучения биологических клеток и освоят продвинутые технологии анализа. Предполагается, что программа второй части курса будет обязательной для всех, но по желанию дети смогут глубже изучить ту или иную тему.
Программа третьего уровня полностью вариативна и требует серьезной научной подготовки. Школьникам предстоит провести собственные исследования – они станут настоящими учеными. Уровень содержит в себе три основных направления: создание новых материалов для высокоточной промышленности, нанотехнологии в медицине и зеленая энергетика. Чем именно будут заниматься дети – зависит от их интересов и способностей.
Записаться в кванториум смогут школьники с 1 по 11 класс, о старте набора организаторы сообщат дополнительно. Сейчас департамент образования мэрии ищет преподавателей.
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