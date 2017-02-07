Одна из площадок «Кванториума – 63 регион» разместится в Тольятти на территории «Жигулевской долины». Сейчас ведется набор персонала, в том числе педагогов.

Как напомнили в мэрии города, заявка от Самарской области на создание детского технопарка вошла в число победителей в декабре. 17 регионов получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования.

В настоящее время уже действуют 24 детских технопарка. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.