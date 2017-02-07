Одна из площадок «Кванториума – 63 регион» разместится в Тольятти на территории «Жигулевской долины». Сейчас ведется набор персонала, в том числе педагогов.
Как напомнили в мэрии города, заявка от Самарской области на создание детского технопарка вошла в число победителей в декабре. 17 регионов получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования.
В настоящее время уже действуют 24 детских технопарка. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Возбуждено уголовное дело...
Местами по области ожидается до -29...
На видео, которое публикует издание, видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и ...
Автомобилистов будут штрафовать и за отказ пропустить велосипедистов...
В областной столице проводится проверка по заявлению об избиении врачами пенсионерки...
Причем неотложка двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом...ФОТО
Движение по скоростной дороге планируется открыть в 2020 году...