Депутаты городской Думы, признавая острую социальную значимость объекта, скорректировали бюджет на следующий год и нашли деньги. Жители квартала уже не первый год с нетерпением ждут окончания строительства, стоимость которого вместе с подключением к инженерным сетям составляет 306 млн рублей.

Объект в свое время город начал сроить на собственные средства, но ситуация изменилась. Сейчас очевидно, что бюджет Тольятти не сможет финансировать завершение стройки. Чиновники намерены провести переговоры с областными властями на предмет оказания помощи из областной казны. Но пока этот вопрос будет решаться, чтобы уже построенная часть здания не разрушилась под воздействием погодных условий, необходимо изыскать средства для завершения строительства «коробки» под крышу. Для этого нужно заплатить 14 млн рублей строительной организации.

В итоге было решено, что компания-застройщик направит мэру гарантийное письмо с обязательствами в случае получения денег завершить работы. Также Дума рекомендовала мэрии обеспечить взыскание неустоек с фирмы (речь идет о сумме порядка 30 млн рублей) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.