Важный и такой долгожданный для жителей «нового города» соцобъект строится в рамках мероприятий по празднованию ВАЗовского юбилея. Сейчас детский сад готов более чем наполовину: завершаются работы по монтажу кровли, системы вентиляции и дымоудаления, штукатурке лестниц и установке окон. Уже в ближайшее время он обрастет необходимыми коммуникациями.

В горадминистрация подчеркнули, что аналогичные сроки сдачи установлены для трех других социально-значимых объектов. Это сквер в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля, детская поликлиника рядом с Медгородком на 500 посещений в смену и взрослая поликлиника в 19 квартале на 1000 посещений в смену.