В пансионате «Звёздный» прошла внеплановая учебная эвакуация отдыхающих детей и персонала. В разгар дня во всех корпусах и на территории сработала автоматическая система оповещения о пожаре.

Отдыхающие дети и сотрудники были построены на площадке перед административным зданием. На эвакуацию было потрачено не более 5 минут.

Аналогичная тренировка состоялась накануне и в лагере «Электроник-Дубрава». Дополнительно проверялись системы и средства пожаротушения, а также эвакуационные выходы во всех корпусах.

Фото: МУП Пансионат "Звёздный"