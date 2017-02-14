Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы. Он приурочен к Международному дню книгодарения, который жители более 30 стран мира отмечают сегодня. Принято дарить книги друзьям и родным, можно пожертвовать их в библиотеки, школы и детские учреждения.
Акция продлится в Тольятти до 19 февраля. В сообщении горадминистрации отмечается, что в благотворительном сборе детских книг и журналов может принять участие любой желающий. Издания пополнят фонд проекта "Читайте на здоровье!" и отправятся в библиодомики, установленные в больницах города.
В проекте участвуют:
— Городская детская больница №1;
— детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5;
— лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»;
— реабилитационный центр «Бережок»;
— Самарская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;
— детский сад для особых детей «Солнечный круг»;
— детское отделение психоневрологического диспансера.
Также детские книги и журналы можно принести в любую детскую библиотеку Тольятти. Полный список доступен на сайте Объединения детских библиотек: child-lib.ru/library
Сегодня в губернии откроется новый завод...
Купить дешевые билеты можно сегодня, 14 февраля...
Акцию, приуроченную ко Дню Святого Валентина, сотрудники ГИБДД провели вместе с волонтерами... ФОТО
На месте ЧП работали спасатели... ФОТО
В пятницу мороз снова начнет крепчать...
В Тольятти пройдет Неделя швейцарской кухни...
Этого мужчину подозревают в изнасиловании девочки...ФОТО