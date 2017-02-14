Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы. Он приурочен к Международному дню книгодарения, который жители более 30 стран мира отмечают сегодня. Принято дарить книги друзьям и родным, можно пожертвовать их в библиотеки, школы и детские учреждения.

Акция продлится в Тольятти до 19 февраля. В сообщении горадминистрации отмечается, что в благотворительном сборе детских книг и журналов может принять участие любой желающий. Издания пополнят фонд проекта "Читайте на здоровье!" и отправятся в библиодомики, установленные в больницах города.



В проекте участвуют:

— Городская детская больница №1;

— детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5;

— лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»;

— реабилитационный центр «Бережок»;

— Самарская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;

— детский сад для особых детей «Солнечный круг»;

— детское отделение психоневрологического диспансера.



Также детские книги и журналы можно принести в любую детскую библиотеку Тольятти. Полный список доступен на сайте Объединения детских библиотек: child-lib.ru/library