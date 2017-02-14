Так считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» он сказал, что детям старше можно проводить в интернете не более 2 часов в день.
Проблемы могут возникнуть самые разные: от приглашения в опасные группы до кибертравли. По мнению Жарова, злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи.
Вообще глава Роскомнадзора уверен, что смартфон - это не дружественный попутчик, следящий за человеком, и поэтому он советует всю важную личную информацию писать на бумаге.
Источник Эхо Москвы
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