Так считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» он сказал, что детям старше можно проводить в интернете не более 2 часов в день.

Проблемы могут возникнуть самые разные: от приглашения в опасные группы до кибертравли. По мнению Жарова, злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи.

Вообще глава Роскомнадзора уверен, что смартфон - это не дружественный попутчик, следящий за человеком, и поэтому он советует всю важную личную информацию писать на бумаге.