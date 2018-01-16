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16 января 2018
07:55:59

Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без родителей

Родственники будут иметь возможность отправить несовершеннолетнего под опекой проводника, сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания»  Петр Иванов.

«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 году», — рассказал Иванов.

В настоящее время родители могут отправлять школьников на отдых или на соревнования только организованными группами. Детей без сопровождения в поезд не пускают.

Источник Известия




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