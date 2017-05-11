Как пишут «Известия», с 1 января 2018 года правительство намерено изменить порядок ценообразования на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. Вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

Эксперты полагают, что в связи с изменением ценовой политики, которая позволит повышать стоимость лекарств больше, чем на уровень инфляции, жизненно важные препараты могут подорожать на 15%. В Минпромторге говорят, что нововведение позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования.