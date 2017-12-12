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12 декабря 2017
07:20:41

Дерзкое ограбление в Тольятти не удалось, благодаря отважным действиям офисных работников

Разбойное нападение на транспортную компанию, которая находится в Промзоне, было совершено вечером 8 декабря. В офис зашел неизвестный и, выстрелив из обреза охотничьего ружья в потолок, потребовал деньги у находившихся там двух сотрудников.

 Руководитель и менеджер-логист  оказались людьми не из робкого десятка. Они набросили на голову нападавшего куртку, обезоружили его и смогли удержать до приезда сотрудников полиции. Выяснилось, что преступление совершил 39-летний мужчина, который уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый знал о том, что в офисе может находиться крупная сумма денег, и потому решился напасть. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.  Налетчик арестован.




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