Разбойное нападение на транспортную компанию, которая находится в Промзоне, было совершено вечером 8 декабря. В офис зашел неизвестный и, выстрелив из обреза охотничьего ружья в потолок, потребовал деньги у находившихся там двух сотрудников.

Руководитель и менеджер-логист оказались людьми не из робкого десятка. Они набросили на голову нападавшего куртку, обезоружили его и смогли удержать до приезда сотрудников полиции. Выяснилось, что преступление совершил 39-летний мужчина, который уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый знал о том, что в офисе может находиться крупная сумма денег, и потому решился напасть. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Налетчик арестован.