слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
22 марта 2018
11:21:47

Депутаты Тольятти намерены проследить за тем, как благоустраиваются выбранные горожанами общественные территории

Преобразиться должны набережная Комсомольска, Центральная площадь, Итальянский пляж, несколько скверов- по три объекта в каждом районе. Территории, по которым имеется проектная документация, должны быть благоустроены в течение лета.

Завершить работы в срок до 1 сентября – это общая позиция администрации Тольятти и депутатского корпуса. Там, где проектную документацию еще только предстоит готовить, благоустройство будет осуществляться в следующем году.

Председатель Думы Дмитрий Микель подчеркивает: власть делает все для того, чтобы мероприятия, связанные с волеизъявлением горожан в отношении общественных пространств, были выполнены максимально эффективно.

До 15 мая на торговых площадках будет размещена конкурсная документация для определения подрядчиков, которые займутся благоустройством. Исполнителям уже дано поручение готовить техзадания. Аналогичная работа начнется и в отношении разработки проектов.




Последние новости Тольятти

22 марта
12:47
В правительстве обсуждают повышение подоходного налога с 13 до 15 процентов

Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина

22 марта
12:13
В преддверии чемпионата мира по футболу в Тольятти идут масштабные командно-штабные учения

В мероприятии принимают участие силы скорой помощи, МЧС, МВД и администрации города

22 марта
11:48
Forbes назвал самые надежные российские банки

Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений

22 марта
11:36
На «Самара-Арене» побывала делегация FIFA и Оргкомитета «Россия-2018»

Эксперты выразили уверенность, что к концу апреля главный футбольный объект будет сдан в эксплуатацию.

22 марта
11:28
Тольяттинец стал чемпионом России по плаванию с новым рекордом

Первенство страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в эти дни в Краснодаре.

22 марта
11:12
Пьяный тольяттинец без прав устроил аварию на Южном шоссе

Произошла она накануне вечером

22 марта
10:50
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды

Об этом напоминает компания "Волжские коммунальные системы"


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+