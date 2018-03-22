Преобразиться должны набережная Комсомольска, Центральная площадь, Итальянский пляж, несколько скверов- по три объекта в каждом районе. Территории, по которым имеется проектная документация, должны быть благоустроены в течение лета.

Завершить работы в срок до 1 сентября – это общая позиция администрации Тольятти и депутатского корпуса. Там, где проектную документацию еще только предстоит готовить, благоустройство будет осуществляться в следующем году.

Председатель Думы Дмитрий Микель подчеркивает: власть делает все для того, чтобы мероприятия, связанные с волеизъявлением горожан в отношении общественных пространств, были выполнены максимально эффективно.

До 15 мая на торговых площадках будет размещена конкурсная документация для определения подрядчиков, которые займутся благоустройством. Исполнителям уже дано поручение готовить техзадания. Аналогичная работа начнется и в отношении разработки проектов.