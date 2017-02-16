слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
16 февраля 2017
10:42:32

Депутаты обсудят освобождение пенсионеров от взносов за капремонт

В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Его инициировала фракция ЛДПР.

В настоящий момент предусматривается принятие региональных законов, освобождающих от взносов на капитальный ремонт одиноко проживающих собственников жилых помещений при достижении возраста 70 лет на 50%, при достижении возраста 80 лет — на 100%.

"Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим лицам, так как на практике, социально незащищенные группы лиц вынуждены выписывать из своих жилых помещений близких родственников, чтоб хоть на часть сократить свои расходы", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что эта мера позволит сократить необоснованные расходы большинства пожилых граждан страны.

Источник РИА Новости




Последние новости Тольятти

16 февраля
12:53
В России появятся «молокорастительные продукты»

ВНИИ молочной промышленности разрабатывает новые стандарты

16 февраля
12:35
Самарская область готова к пожароопасному сезону в лесах уже сейчас

Диспетчерская служба нашей губернии показала наилучший результат в ходе учений.

16 февраля
11:54
Как тольяттинцы могут привлечь внимание к коварным сосульки, свисающим с крыш

В Самарской области ежегодно проходит гражданская акция #опасныйлед

16 февраля
11:45
На головы жителей губернии начали падать сосульки

Это чревато весьма серьезными последствиями для жизни и здоровья граждан

16 февраля
11:38
В Тольятти едет разведгруппа из Франции

Автоград намерена посетить делегация французской компании 2MI Group

16 февраля
11:15
Тольяттинцы смогут недорого летать из Курумоча в Стамбул

Свою полетную программу туристическим агентствам Самарской области презентовал турецкий лоукостер Onur Air.

16 февраля
10:57
Россия резко улучшила свои позиции в "Индексе экономической свободы"

Наша страна поднялась на 39 пунктов и заняла 114 строчку.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+