В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Его инициировала фракция ЛДПР.

В настоящий момент предусматривается принятие региональных законов, освобождающих от взносов на капитальный ремонт одиноко проживающих собственников жилых помещений при достижении возраста 70 лет на 50%, при достижении возраста 80 лет — на 100%.

"Существует необходимость исключить из действующей редакции статьи возможность предоставления компенсации только лишь одиноко проживающим лицам, так как на практике, социально незащищенные группы лиц вынуждены выписывать из своих жилых помещений близких родственников, чтоб хоть на часть сократить свои расходы", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что эта мера позволит сократить необоснованные расходы большинства пожилых граждан страны.