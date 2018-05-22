В парламенте проанализировали состояние объектов, связанных с массовым пребыванием людей. На депутатских слушаниях под председательством Дмитрия Микеля депутатам была представлена информация как в отношении муниципальных учреждений и организаций, так и коммерческих структур, в частности торговых и развлекательных центров, работающих на территории Тольятти.

«Трагедия, произошедшая в Кемерово, не должна повториться, в том числе благодаря координации действий подразделений федеральных служб и органов местного самоуправления. Для этого должны быть приняты все необходимые меры» - таков посыл состоявшегося в Думе мероприятия.

Гибель людей в огне пожара в кемеровском центре «Зимняя вишня» повлекла масштабные проверки объектов, отличающихся скоплением людей, в том числе и в нашем городе. Подобные здания и сооружения инспектировались прокуратурой, УМВД, МЧС и т.д. Сведения о выявленных нарушениях и их устранении были подробно рассмотрены на депутатских слушаниях в Думе г.о.Тольятти 16 мая.

Если охарактеризовать картину в целом, то проблем еще довольно много. Например, подразделения пожарной охраны обращают внимание на то, что ими прикрыты не все территории Тольятти. Этот профессиональный термин означает, что технический регламент, предписывающий прибытие на пожар в течение 10 минут, в ряде случаев, например, применительно к полуострову Копылово и другим, не выполняется.

Кстати, благодаря усилиям депутатов подобная проблема в отношении поселка Федоровка отчасти решена – речь о введении в расчет добровольной пожарной команды ВДПО Самарской области. Однако здания для размещения личного состава и техники не отапливаются, требуют ремонта. Меж тем, наблюдается нерасторопность в оформлении этих объектов в муниципальную собственность.

Большой пласт нарушений пожарной безопасности выявлен надзорным ведомством. Из наиболее существенных нарушений на слушаниях были названы: необеспечение исправного состояния установок противопожарной защиты; отсутствие систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации; размещение и установка на путях эвакуации различных материалов, оборудования; отсутствие на эвакуационных путях и выходах знаков пожарной безопасности; необеспечение возможности открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа; отсутствие вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны и т.д.

Прокурор Тольятти Альберт Москалев сообщил депутатам о том, что его подчиненные зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений, по которым внесены 64 представления об их устранении, возбуждено 69 дел об административных правонарушениях, направлено в суды 19 заявлений, касающихся нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. В рамках рассмотрения данных дел прокуратурой принимались обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации.

Указанные обеспечительные меры были наложены на ряд торговых центров. Примечательно то, что многие нарушения были оперативно устранены, хотя сложности имеются, в частности из-за того, что в торговых центрах помещения принадлежат десяткам и сотням собственников. Представитель надзорного ведомства заверил депутатов в том, что прокуратура будет добиваться полного устранения нарушений.

Отдельно ставился вопрос о положении дел с пожарной безопасностью муниципальных объектов. Для решения этой проблемы требуются значительные ресурсы - докладчик обозначил сумму 350 млн рублей. В дефицитном бюджете можно изыскать средства лишь на поэтапное устранение нарушений.

Депутатов, вплотную взаимодействующих с населением, волнует и пожарная безопасность жилого фонда. Борислав Гринблат выступил на слушаниях с предложением о выработке мер, обеспечивающих экипажам пожарной охраны подъезд к многоквартирным домам, затрудненный сейчас обилием припаркованного на тротуарах транспорта.

Итогом обсуждения депутатами вопроса о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием горожан стали подробные рекомендации, затрагивающие самые разные направления деятельности. Сюда включены предложения по актуализации перечня территорий и объектов г.о.Тольятти, подверженных угрозе пожаров, организации и проведения тренировок по отработке планов тушения пожаров, а также сводных планов привлечения сил и средств служб и организаций нашего города для их тушения и многие другие актуальные меры.