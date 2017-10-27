Во вторник, 31 октября, в Тольяттинском Государственном Университете пройдет выездное заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Тема заседания –«Загрязнение атмосферного воздуха, влияние на окружающую среду и здоровье граждан».

Будут рассмотрены вопросы в сфере охраны атмосферного воздуха, его текущее состояние и мониторинг. Перед собравшимися выступят представители власти, надзорных органов и крупнейших предприятий города.