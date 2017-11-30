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30 ноября 2017
13:52:17

Депутаты губернской Думы довольны работой Фонда капитального ремонта Самарской области

На очередном заседании они заслушали доклад оператора. В нем говорится, что до конца года план по капремонту будет выполнен максимально, в настоящее время активно ведется приемка выполненных работ на домах. Успешно реализована программа по ускоренной замене лифтового оборудования, а собираемость взносов с 47,5% в 2014 году достигла почти 100-процентного показателя в нынешнем, 2017.

«Самарская область, выступая в роли первопроходца реализации системы капитального ремонта, была одной из первых среди субъектов РФ, где сформировали нормативную базу и создали регионального оператора. Передовая позиция фонда нашла отражение в рейтинге Минстроя РФ. Самарский фонд входит в пятерку лучших субъектов и был награжден за стабильное развитие, заявил и.о гендиректора Фонда Михаил Архипов.




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