слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
15 февраля 2018
09:17:49

Депутаты городской Думы встали на защиту спортивной площадки в 6 квартале

Строительная компания «Альянс» просит у властей разрешения на отклонение от предельных параметров застройки участка между домами №57 и №59 по Московскому проспекту, чтобы построить там высотное здание с подземным паркингом.

В ходе публичных слушаний жильцы выступили против, так как в планах местных активистов – обустроить на этом участке земли сквер для отдыха для взрослых и детей. Соответствующий проект был разработан и направлен на участие в федеральной программе благоустройства российских городов. К тому же, на этом земельном участке расположена спортивная площадка. Но застройщик тоже имеет права - на землю оформлена аренда.

Жители обратились в Думу за помощью, и народные избранники пришли к однозначному выводу - нельзя выбирать между очередной высоткой и местом отдыха горожан, которых в Тольятти откровенно не хватает. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять главе города Сергею Анташеву.




Последние новости Тольятти

15 февраля
13:42
Тольяттинские фехтовальщики привезли награды из Челябинска

Там прошел из самых престижных турниров в РФ – «Мастер клинка-2018»

15 февраля
13:34
АВТОВАЗ объявил финансовые результаты за 2017 год по МСФО

Финансовое положенние Группы улучшилось

15 февраля
12:25
Из Курумоча открываются рейсы в Челябинск и Краснодар

Маршрутную  сеть расширяет авиакомпания «Ямал»

15 февраля
12:05
Суточный марафон по интеллектуальным играм «24 часа Тольятти» приглашает участников

Он стартует завтра, 16 февраля.

15 февраля
11:41
Юные тольяттинские спортсмены едут в Германию

Бойцы школы каратэ «Рекорд» примут участие в международных соревнованиях «Берлин Оупен»

15 февраля
11:24
Алексей Немов высказался о том, где должен строиться Немов-центр

Прославленный чемпион приехал в Тольятти

15 февраля
11:08
Виновником поджога, в результате которого в Самарской области погибли дети, оказался отец семейства

Об этом сообщили в СУ СКР губернии


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+