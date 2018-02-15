Строительная компания «Альянс» просит у властей разрешения на отклонение от предельных параметров застройки участка между домами №57 и №59 по Московскому проспекту, чтобы построить там высотное здание с подземным паркингом.

В ходе публичных слушаний жильцы выступили против, так как в планах местных активистов – обустроить на этом участке земли сквер для отдыха для взрослых и детей. Соответствующий проект был разработан и направлен на участие в федеральной программе благоустройства российских городов. К тому же, на этом земельном участке расположена спортивная площадка. Но застройщик тоже имеет права - на землю оформлена аренда.

Жители обратились в Думу за помощью, и народные избранники пришли к однозначному выводу - нельзя выбирать между очередной высоткой и местом отдыха горожан, которых в Тольятти откровенно не хватает. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять главе города Сергею Анташеву.